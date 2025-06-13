По данным опроса, 68% жителей Казани поддерживают полный запрет продажи электронных сигарет. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 68% опрошенных жителей Казани поддерживают запрет электронных сигарет

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ 68% опрошенных жителей Казани поддерживают запрет электронных сигарет

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Женщины чаще мужчин одобряют полный запрет вейпов. Отмечается, что чем старше респонденты, тем больше они поддерживают инициативу. Среди молодежи до 35 лет запрет продажи электронных сигарет одобряют 62%, а среди казанцев от 45 лет — 76%.

За запрет вейпов чаще выступают некурящие жители Казани, а также курильщики обычных сигарет (по 78%). Только 19% пользователей вейпов поддерживают инициативу.

Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов выступил за запрет электронных сигарет.

Диана Соловьёва