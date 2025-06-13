В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

На территории Республики Татарстан сняли режим беспилотной опасности. Информация об этом появилась в приложении МЧС России.

Режим беспилотной опасности действовал с 06:10. О закрытии аэропортов в Татарстане не сообщалось. Минобороны сообщило, что с 21:45 12 июня до 05:25 13 июня над российскими регионами России были ликвидирован 125 БПЛА.

В последний раз режим беспилотной опасности в республике вводили 10 июня. В тот день Татарстан был атакован четырьмя беспилотниками.

Диана Соловьёва