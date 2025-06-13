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Госдолг Татарстана в июне снизился до 99,1 млрд рублей

По данным на 1 июня государственный долг Республики Татарстан составил 99,1 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов региона.

Госдолг Татарстана в июне снизился до 99,1 млрд рублей

Госдолг Татарстана в июне снизился до 99,1 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Госдолг Татарстана в июне снизился до 99,1 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

В структуру госдолга Татарстана входят:

  • обязательства по федеральным бюджетным кредитам (более 90,4 млрд руб);
  • обязательства по предоставленным государственным гарантиям республики (почти 8,7 млрд руб).

В предыдущем месяце госдолг Татарстана превышал 99,2 млрд руб. За месяц он снизился на 162,3 млн руб.

Диана Соловьёва

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