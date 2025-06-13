Госдолг Татарстана в июне снизился до 99,1 млрд рублей
По данным на 1 июня государственный долг Республики Татарстан составил 99,1 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов региона.
Госдолг Татарстана в июне снизился до 99,1 млрд рублей
Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ
В структуру госдолга Татарстана входят:
- обязательства по федеральным бюджетным кредитам (более 90,4 млрд руб);
- обязательства по предоставленным государственным гарантиям республики (почти 8,7 млрд руб).
В предыдущем месяце госдолг Татарстана превышал 99,2 млрд руб. За месяц он снизился на 162,3 млн руб.