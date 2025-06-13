Утром в Татарстане ввели режим беспилотной опасности

На территории Республики Татарстан с 06:10 был введен режим беспилотной опасности. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России.

Сообщений о закрытии аэропортов в Татарстане пока не опубликовано. По данным Минобороны, с 21:45 12 июня до 05:25 13 июня над регионами России были уничтожены 125 беспилотников.

Последний раз в Татарстане вводили угрозу атаки БПЛА 10 июня. В тот день Нижнекамский и Елабужский районы республики была атакована четырьмя беспилотниками.

Диана Соловьёва