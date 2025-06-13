КПРФ пожаловалась в СКР на ненаучную деятельность музея Бориса Ельцина

В СКР поступило официальное заявление от представителей КПРФ, требующих провести проверку деятельности Ельцин-центра на предмет «грубой дискредитации исторического наследия», говорится на сайте КПРФ. Обращение подписали первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев и первый секретарь Московского горкома КПРФ Виктор Царихин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей Бориса Ельцина в Ельцин-центре

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей Бориса Ельцина в Ельцин-центре

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По мнению коммунистов, музей Бориса Ельцина представляет на стендах «недостоверную, ненаучную и искаженную информацию, которая направлена на очернение истории СССР». В его деятельности они видят признаки возможного нарушения ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»), поскольку материалы экспозиции проводят параллели между СССР и фашистской Германией, называя ГУЛАГ «машиной смерти», и нарушение закона «О музейном фонде РФ», который требует объективности и научной достоверности экспозиций.

В пресс-службе Ельцин-центра «Ъ-Урал» напомнили, что «каждый гражданин страны вправе обращаться в государственные инстанции», поэтому к действиям КПРФ в учреждении отнеслись спокойно.

Ельцин-центр был открыт в Екатеринбурге в 2015 году в рамках федерального закона №68 от 13 мая 2008 года «О центрах исторического наследия президентов РФ, завершающих свои полномочия». Занимается сохранением и изучением исторического наследия первого президента России Бориса Ельцина в контексте событий 1990-х. В нем расположены музей Бориса Ельцина, арт-галерея, библиотека, архив, кинозал, магазины. Является одним из посещаемых культурных центров Екатеринбурга.

В мае полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога на встрече с руководителями СМИ говорил, что претензий к Ельцин-центру не имеет и намерен провести 27 июня на его площадке форум «Патриоты Урала».

«Хорошая площадка. Да, раньше она была либерально настроена. Сейчас ее можно сделать более патриотичной. К Ельцин-центру нет вопросов, есть вопросы к приглашению тех или иных людей, которые имеют антироссийскую направленность. Это надо исключить. А так он работает в нормальном формате»,— пояснил Артем Жога.

Он напомнил, что Ельцин-центр организовали по распоряжению президента РФ, администрация президента является его учредителем, а он сам входит в попечительский совет.

С момента открытия Ельцин-центр неоднократно подвергался критике со стороны патриотической общественности. Например, депутат Госдумы РФ, магистр телеигры «Своя игра» Анатолий Вассерман называл его храмом тоталитарной секты либералов, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов предлагал заменить его на Центр патриотического воспитания.

Алена Голоднева