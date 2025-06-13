Ввод жилья в Прикамье увеличился на 24% по сравнению с прошлым годом

В январе-апреле 2025 года на территории Пермского края построено 7927 квартир общей площадью 676,1 тыс. кв. м. Это на 24,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Из них в сельской местности сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 281,9 тыс. кв. м., или 105,5% к январю-апрелю 2024 года. Такие данные приводит Пермьстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

При этом стоимость строительных работ за четыре месяца 2025 года составила 66,1 млрд руб., или 89,9% к уровню аналогичного периода 2024 года (в сопоставимых ценах).