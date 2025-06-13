Суд США временно запретил Трампу размещать Нацгвардию в Лос-Анджелесе

Суд США по северному округу Калифорнии по иску демократов временно запретил президенту США Дональду Трампу размещать Национальную гвардию в Лос-Анджелесе из-за протестов. Фото судебного документа опубликовал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в соцсети Х.

«Суд только что подтвердил то, что мы все знаем: военным место на поле боя, а не на улицах наших городов. Немедленно прекратите ненужную милитаризацию Лос-Анджелеса»,— написал господин Ньюсом.

Штат Калифорния и губернатор Гэвин Ньюсом подали в суд на Дональда Трампа, министра обороны Пита Хегсета и Пентагон 10 июня.

В Лос-Анджелесе проходят протесты против миграционной политики Белого дома. Акции сопровождаются беспорядками. 8 июня Дональд Трамп ввел 2 тыс. бойцов Нацгвардии в штат. 9 июня Пентагон также заявил, что отправит в Лос-Анджелес 700 морских пехотинцев. По словам Гэвина Ньюсома, 9 июня администрация президента дополнительно направила еще 2 тыс. бойцов Нацгвардии в город.

Подробнее о протестах в Калифорнии — в материале «Ъ» «Штаты охватили протесты».