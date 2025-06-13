В США сенатора вытолкнули с пресс-конференции о протестах в Калифорнии

В Лос-Анджелесе сенатора-демократа от Калифорнии Алекса Падилью силой вывели с пресс-конференции министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм после того, как он попытался задать вопрос. Видео случившегося опубликовал в соцсети Х журналист Fox News Билл Мелугин.

На кадрах видно, как сенатор попытался представиться и задать вопрос, но сотрудники ФБР схватили политика, вывели из зала, после чего прижали лицом вниз к полу в коридоре и надели наручники. Позднее сенатора освободили без предъявления обвинений.

Госпожа Ноэм рассказала, что сенатор «ворвался в комнату и начал приближаться к трибуне, прерывая, повышая голос и не представившись, но был остановлен и был выведен из комнаты» (цитата по Axios). По ее словам, они с Алексом Падиллой обменялись номерами телефонов во время короткой встречи после инцидента.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковал действия силовиков. «Это возмутительно, диктаторски и позорно. Трамп и его ударные войска вышли из-под контроля»,— написал он.

Инцидент произошёл в свете недавних протестов в Лос-Анджелесе, вызванных возможной депортацией нелегальных мигрантов. Для подавления волнений в город были введены военнослужащие Национальной гвардии.

Подробнее о протестах в Калифорнии — в материале «Ъ» «Штаты охватили протесты».