Axios: США сообщили, что не будут участвовать в ударах Израиля по Ирану напрямую

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила правительству Израиля, что Соединенные Штаты не будут напрямую участвовать ни в одном из израильских военных ударов по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на двух американских и одного израильского источника, знакомых с ходом обсуждений.

Источники не сообщили, будут ли США оказывать помощь в плане разведки или логистики.

По словам собеседников издания, США, Израиль и Иран готовятся к сценарию, при котором ядерные американско-иранские переговоры потерпят крах. В таком случае, ожидается, что Израиль отдаст приказ нанести серию ударов по Ирану, а Иран ответит атакой на израильские и американские базы в регионе. Газета The Wall Street Journal сообщила, что Израиль может ударить по Ирану уже 15 июня.

В частном порядке администрация президента США проинформировала Израиль о том, что это будет одиночная миссия, а не совместная операция, по крайней мере с точки зрения бомбардировок и других наступательных действий.

По словам знакомого американского источника, высказывания Дональда Трампа, призывающего Израиль не атаковать, пока идут переговоры, не были согласованы с израильским правительством. Шестой раунд переговоров США и Ирана пройдет в Омане 15 июня.