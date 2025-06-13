WSJ: Израиль может нанести удар по Ирану 15 июня

Израиль может нанести удар по Ирану 15 июня, если иранская сторона откажется от предложения США по ядерной сделке. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

По словам собеседника издания, причиной для удара может стать отказ Ирана прекратить производство расщепляющегося материала, который может быть использован для создания атомной бомбы.

Израильское балансирование на грани эскалации направлено на то, чтобы заставить Иран отказаться от своей возможности обогащать уран, сообщил WSJ высокопоставленный чиновник.

Телеканал CBS сообщил о готовности Израиля провести атаки на ядерные объекты Ирана в ночь на 12 июня. Несколько американских изданий сообщили, что из-за возросших рисков, США выведут с Ближнего Востока часть военнослужащих, а также подготовят частичную эвакуацию посольства в Ираке.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Израиль воздержаться от удара по ядерным объектам Ирана, так как Белый дом очень близок к заключению с Тегераном ядерной сделки. Шестой раунд переговоров США и Ирана пройдет в Омане 15 июня.