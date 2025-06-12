ОАЭ доставили в Израиль более 2 тысяч тонн гуманитарной помощи для сектора Газа

Судно из ОАЭ с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа прибыло в порт Ашдод в Израиле. Судно доставило продукты питания и предметы первой необходимости. Об этом сообщило эмиратское информагентство WAM.

Партия гуманитарной помощи доставлена в рамках операции «Благородный рыцарь 3» — гуманитарного проекта Объединенных Арабских Эмиратов. Далее груз будет переправлен непосредственно в сектор Газа на 123 грузовиках.

21 мая МИД ОАЭ сообщил о договоренности с Израилем о возобновлении срочных поставок гуманитарной помощи в арабский анклав. В июне в сектор прибыл конвой грузовиков, доставивший 1039 тонн продовольствия..

Ранее арабские СМИ сообщали об израильском проекте вытеснения населения из сектора Газа. Механизм поставки туда гуманитарной помощи будет устроен так, что местные жители смогут получать только самое необходимое.

Подробнее — в материале «Газу берут измором».