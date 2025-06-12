Путин: участники СВО на Украине прокладывают путь к победам России

Владимир Путин считает, что основные шаги к победам России делают такие люди, как военнослужащие на СВО. Об этом он заявил на встрече с участниками программы «Время героев».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Путь к этой или к этим победам прокладывают именно такие люди,— сказал президент участникам мероприятия (цитата по сайту Кремля).— (Военнослужащие) прямо в эти секунды исполняют свой долг перед Родиной».

По мнению Владимира Путина, «сегодняшний и завтрашний день» в стране должны принадлежать участникам боевых действий на Украине. Именно с этой целью и была создана программа «Время героев», отметил он.

Программа была запущена по инициативе главы государства. Президент отмечал, что из участников СВО должна сформироваться «новая элита» страны. 8 июня стартовал второй поток обучения по президентской программе. На него зачислены 85 участников СВО.

Екатерина Отрашкевич