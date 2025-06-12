На Суворовской площадь тушили горящий трамвай

Пожарные потушили возгорание на трамвае. Транспортное средство воспламенилось в районе Суворовской площади, сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Все произошло около 16:00. Площадь пожара в трамвае составила два кв. метра. Уже через 15 минут после получения вызова по происшествию спасатели ликвидировали возгорание.

С огнем боролись десять специалистов. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пожар в квартире на проспекте Шаумяна стал причиной гибели петербурженки.

Татьяна Титаева