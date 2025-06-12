МВД: мошенники похищают деньги у пенсионеров под предлогом выдачи подарков

Телефонные мошенники начали звонить пенсионерам от лица представителей власти якобы для получения подарков в честь праздника. О новой мошеннической схеме рассказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Химках в полицию обратился 83-летний местный житель, у которого мошенники украли более 450 тыс. руб. Мужчине позвонил псевдопредставитель муниципальной власти, который под предлогом выдачи подарка попросил номер СНИЛС. После этого мужчине стали звонить якобы из правоохранительных органов и смогли убедить, что деньги на счетах под угрозой. Мужчину обманом вынудили обналичить сбережения и передать их курьеру «для внесения на безопасный счет».

Забравший деньги курьер задержан. Им оказался судимый и безработный житель Иваново. В отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве, фигурант отправлен под арест, передает ТАСС. Сколько всего человек участвовало в преступной схеме, не уточняется.

МВД предупреждало, что в преддверии Дня России мошенники рассылают фишинговые ссылки в мессенджерах якобы для предоставления государственных выплат. Ведомство хочет получить право на быструю приостановку денежных средств по банковским счетам и доступ к банковской информации.

Подробности — в материале «Ъ» «С мошенниками сводят счеты».