МВД просит право на быструю блокировку денежных средств на счетах

Начальник Уголовно-правового управления МВД Алексей Плотницкий сказал на выступлении в Совфеде, что ведомство нуждается в дополнительных механизмах для борьбы с мошенниками. Он уточнил, что органы МВД хотят получить право на быструю приостановку денежных средств по банковским счетам и доступ к банковской информации.

«Органы внутренних дел нуждаются в дополнительных механизмах. Нам очень важно по любому IT-преступлению максимально быстро заблокировать ход денежных средств. Сейчас у нас такой возможности нет. Пока мы получаем согласие в прокуратуре, в суде, это все дни, это не часы, это дни»,— сказал Алексей Плотницкий (цитата по ТАСС).

Как добавил начальник управления МВД, «никто не посягает на банковскую тайну». По его словам, самые большие утечки персональных данных исходят со стороны не государственных органов, а кредитных организаций. Он также сказал, что на запросы полиции о предоставлении информации по банковским счетам «не отвечают месяцами».

Подробнее — в материале «Ъ» «С мошенниками сводят счеты».

Петр Бузлаев