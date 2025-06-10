МВД предупредило о мошеннических рассылках про «выплаты в честь Дня России»

В преддверии Дня России мошенники рассылают фишинговые ссылки в мессенджерах якобы для предоставления государственных выплат. Об этом рассказали в профильном управлении МВД, занимающемся борьбой с преступлениями в сфере информационных технологий (УБК МВД).

Чтобы не стать жертвой преступников, гражданам рекомендуют не доверять сообщениям от незнакомцев, не переходить по подозрительным ссылкам и не скачивать вложения. Также советуют не покупать авиабилеты или туры у неизвестных туристических компаний или тем более физлиц, передает ТАСС.

МВД регулярно сообщает о схемах мошенничества, в том числе с использованием портала «Госуслуг». В частности, в Санкт-Петербурге преступники взламывали «Госуслуги» через неактивные сим-карты. В разговоре с телефонными мошенниками МВД рекомендует притворяться «неподходящей жертвой».