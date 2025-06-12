Разработчик ПО вошел в топ-5 высокооплачиваемых вакансий на Ставрополье

Разработчик программного обеспечения вошел в пятерку самых высокооплачиваемых вакансий в Ставропольском крае. Об этом сообщили в пресс-службе портала hh.ru со ссылкой на результаты собственных исследований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что топ-5 эксперты формировали по предложениям с зарплатами от 160 до 250 тыс. руб. в месяц. Так, первое место занял DevOps-инженер. Соискателю на эту должность предлагают от 250 тыс. руб. В обязанности входит сопровождение, настройка, а также мониторинг и оптимизация работы IT-систем.

Второе место у frontend-разработчика — им предлагают от 200 тыс. руб. Кандидату нужно создавать интуитивно понятные пользовательские интерфейсы. На третьей строчке — главный инженер с заработной платой от 200 тыс.руб. Он координирует работу технической команды и отвечает за организацию обслуживания и ремонта оборудования.

Четвертое место — руководитель проекта с предложением от 180 тыс. руб. Его зона ответственности — реализация проекта в установленные сроки, соблюдение бюджета и контроль качества. Пятое место у разработчика программного обеспечения. Зарплата начинается от 160 тыс. руб. в месяц.

Мария Хоперская