Глава Минобороны Германии Писториус прибыл в Киев

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он планирует встретиться с представителями украинского правительства и обсудить дальнейшую военную поддержку Украины, сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ints Kalnins / Reuters Фото: Ints Kalnins / Reuters

«Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, чтобы она могла защитить себя и занять позицию, в которой Россия будет готова вступить в серьезные переговоры»,— сказал господин Писториус (цитата по Tagesschau).

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский посетил Берлин, где подписал соглашение о производстве дальнобойного оружия на территории страны. На прошлой неделе глава Минобороны ФРГ заявил, что Украина может получить первые дальнобойные боевые системы в рамках совместного проекта в ближайшие недели.

Подробности — в материале «Ъ» «Мерцающая Украина».