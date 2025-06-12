В городе Спокан в Вашингтоне ввели комендантский час на фоне протестов

Мэр города Спокан (штат Вашингтон) Лиза Браун объявила о введении комендантского часа на фоне вспыхнувших протестов. Решение было принято 11 июня. Ограничения действуют с 21:30 по местному времени до 5:00.

Согласно пресс-релизу мэрии, комендантский час будет действовать в части центральных районов города. Исключение сделали для сотрудников правоохранительных органов, служб реагирования на ЧС и СМИ, а также для проживающих в этом районе людей и тех, кому надо ехать на работу.

6 июня в Лос-Анджелесе начались протесты против миграционной политики президента США Дональда Трампа. Они переросли в столкновениями с полицией. Господин Трамп направил в Калифорнию бойцов Нацгвардии. После этого губернатор штата Гэвин Ньюсом подал в суд на президента. 11 июня в Лос-Анджелесе ввели комендантский час.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «В Лос-Анджелесе усилили столкновения с Трампом».