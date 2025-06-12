Крупнейший провайдер Красноярска подвергся DDoS-атаке

«Орион телеком», являющийся крупнейшим провайдером в Красноярске, сообщил о DDoS-атаке на его сетевую и серверную инфраструктуру. Из-за этого временно недоступны ключевые сервисы провайдера, в том числе интернет-доступ.

Атака была осуществлена в ночь на 12 июня. О неполадках провайдер сообщил в Telegram в 3:43 мск. Хакеры перегрузили системы оператора большим числом запросов и нарушили работу сервисов. В 6:31 мск «Орион телеком» уведомил, что в течение часа восстановят первые 20 каналов аналогового цифрового кабельного телевидения в Красноярске.

«Полное восстановление вещания будет происходить поэтапно — о каждом этапе мы сообщим дополнительно»,— сказано в пресс-релизе. Провайдер заверил, что его технические специалисты круглосуточно работают над отражением атаки и восстановлением работы.