Умер актер «Лица со шрамом» и «Охотников за привидениями» Харрис Юлин

Американский актер Харрис Юлин, известный по фильму «Лицо со шрамом», умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщил журнал People со ссылкой на представителя актера.

По словам представителя Харриса Юлина, актер скончался от остановки сердца в Нью-Йорке 10 июня. О его смерти стало известно сегодня.

Харрис Юлин родился в Лос-Анджелесе в 1937 году, сниматься в кино начал в 1970-х годах. Наиболее известен по ролям в фильмах «Лицо со шрамом» 1983 года , «Охотники за привидениями 2» 1989 года и « В поисках Ричарда» 1996 года.