Бессент призвал оценивать «непредвиденные последствия» санкций против России

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что не поддерживает законопроект об ужесточении санкций против России. Об этом он сообщил членам Бюджетного комитета Палаты представителей, его слова приводит газета The New York Times.

По словам господина Бессента, он будет поощрять Конгресс предоставить администрации Трампа «гибкость» для поддержки переговоров с Россией и Украиной. «Мы должны знать о непреднамеренных последствиях»,— сказал он.

Речь идет о законопроекте сенаторов от республиканцев Линдси Грэма (признан в РФ террористом и экстремистом) и демократов Ричарда Блюменталя. Законопроект подразумевает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих российские нефтепродукты и уран. По словам сенаторов, проект имеет 82 соавтора.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность принятия законопроекта, если Россия «не пойдет на уступки».