В галерее фототалантов прибыло
В Мультимедиа Арт Музее на Остоженке стартовала фотобиеннале «Мода и стиль в фотографии-2025». В рамках этого события фонд Still Art открыл две экспозиции — персональную выставку Дамира Жукенова, победителя гранта Still Art, а также впервые за четырехлетнюю историю проекта коллективную экспозицию семи фотографов-лауреатов, обладателей специального приза жюри.
Четыре года назад фонд Still Art Foundation, основанный Еленой Карисаловой в 2018-м и управляющий самым масштабным в России собранием западной фотографии XX–XXI веков, запустил специальную программу поддержки и развития отечественной fashion-фотографии. За время существования этой инициативы фонд предоставил возможность для творческой реализации шести талантливым финалистам (победителям гранта и обладателям специального приза жюри), которые получили импульс для развития своей карьеры.
На этот раз в фонд поступило более 170 заявок от претендентов на грант со всей страны, в ноябре 2024-го был объявлен шорт-лист из 11 финалистов, и в итоге финального голосования жюри главного приза удостоился Дамир Жукенов.
В жюри гранта входят: сама основательница Still Art Foundation Елена Карисалова, директор Мультимедиа Арт Музея (МАММ) Ольга Свиблова, куратор, коллекционер, директор Галереи Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская, исполнительный директор Московского музея современного искусства (ММОМА) Василий Церетели и редакционный директор The Blueprint Александр Перепелкин.
За плечами победителя Дамира Жукенова — 15-летний опыт работы с крупнейшими глянцевыми журналами и представителями отечественного шоу-бизнеса. Однажды его работы уже были представлены в стенах МАММ — на международной биеннале «Мода и стиль в фотографии-2021» в совместном с известным стилистом и fashion-редактором Вадимом Галагановым проекте.
Сегодня Жукенов считается одним из самых ярких представителей новой волны российских fashion-фотографов и давно обладает индивидуальным почерком. Куратор его выставки Ольга Свиблова подчеркивает, что он работает над съемками как режиссер-постановщик и обладает даром виртуозного стилизатора.
Победу в четвертом гранте Still Art фотографу принес кинематографичный по духу и глубине проект «L’histoire d’un danseur» («История одной танцовщицы»). Фотографии в нем отсылают к образам женщин, которые изменили историю танца XX cтолетия,— Айседоры Дункан, Лои Фуллер и Маты Хари. Роль этих героинь перед камерой Жукенова сыграла реальная танцовщица — ведущая солистка балета Большого театра Мария Виноградова. Ее образ автор преподнес через призму эстетики художника-сюрреалиста и пионера fashion-фотографии Ман Рэя.
По традиции главный приз Still Art включает в себя не только возможность выставить свои работы в авторитетном музее, но также издание на средства фонда книги с широкой ретроспективой работ автора.
Впервые за четырехлетнюю историю проекта в MAMM также представлена коллективная экспозиция еще семи лауреатов гранта: Лилии Жилиной, Гоши Ина, Александра Исакова, дуэта Андрея Кирсанова и Кати Правды, Жени Филатовой и Егора Шабанова — обладателей специального приза, хотя в предыдущие годы таковым становился лишь один фотограф. Как гласит пресс-релиз, работы этих фотографов нового поколения «отражают сложные трансформационные процессы кардинальных изменений в индустрии, внедрения в нее новых технологий и формирования иных стандартов». Так или иначе, многие из молодых талантов уже успели заявить о себе, снимая не только собственные арт-проекты, но и обложки музыкальных альбомов, и рекламные кампании для российских и западных модных брендов.
Биеналле «Мода и стиль в фотографии-2025»: выставка «Вне времени» Дамира Жукенова и выставка лауреатов четвертого сезона грантовой программы фонда Still Art, Мультимедиа Арт Музей Москва, Остоженка, 16, до 7 сентября.