В галерее фототалантов прибыло

В Мультимедиа Арт Музее на Остоженке стартовала фотобиеннале «Мода и стиль в фотографии-2025». В рамках этого события фонд Still Art открыл две экспозиции — персональную выставку Дамира Жукенова, победителя гранта Still Art, а также впервые за четырехлетнюю историю проекта коллективную экспозицию семи фотографов-лауреатов, обладателей специального приза жюри.

Четыре года назад фонд Still Art Foundation, основанный Еленой Карисаловой в 2018-м и управляющий самым масштабным в России собранием западной фотографии XX–XXI веков, запустил специальную программу поддержки и развития отечественной fashion-фотографии. За время существования этой инициативы фонд предоставил возможность для творческой реализации шести талантливым финалистам (победителям гранта и обладателям специального приза жюри), которые получили импульс для развития своей карьеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дамир Жукенов, из проекта «История одной танцовщицы», 2021 год, цифровая печать Дамир Жукенов, из проекта «История одной танцовщицы», 2021 год, цифровая печать Дамир Жукенов, из проекта «История одной танцовщицы», 2021 год, цифровая печать Дамир Жукенов, из проекта «История одной танцовщицы», 2021 год, цифровая печать Дамир Жукенов, из проекта «История одной танцовщицы», 2021 год, цифровая печать Дамир Жукенов, из проекта «История одной танцовщицы», 2021 год, цифровая печать Дамир Жукенов, из проекта «История одной танцовщицы», 2021 год, цифровая печать Следующая фотография 1 / 7 Дамир Жукенов, из проекта «История одной танцовщицы», 2021 год, цифровая печать Дамир Жукенов, из проекта «История одной танцовщицы», 2021 год, цифровая печать Дамир Жукенов, из проекта «История одной танцовщицы», 2021 год, цифровая печать Дамир Жукенов, из проекта «История одной танцовщицы», 2021 год, цифровая печать Дамир Жукенов, из проекта «История одной танцовщицы», 2021 год, цифровая печать Дамир Жукенов, из проекта «История одной танцовщицы», 2021 год, цифровая печать Дамир Жукенов, из проекта «История одной танцовщицы», 2021 год, цифровая печать

На этот раз в фонд поступило более 170 заявок от претендентов на грант со всей страны, в ноябре 2024-го был объявлен шорт-лист из 11 финалистов, и в итоге финального голосования жюри главного приза удостоился Дамир Жукенов.

В жюри гранта входят: сама основательница Still Art Foundation Елена Карисалова, директор Мультимедиа Арт Музея (МАММ) Ольга Свиблова, куратор, коллекционер, директор Галереи Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская, исполнительный директор Московского музея современного искусства (ММОМА) Василий Церетели и редакционный директор The Blueprint Александр Перепелкин.

За плечами победителя Дамира Жукенова — 15-летний опыт работы с крупнейшими глянцевыми журналами и представителями отечественного шоу-бизнеса. Однажды его работы уже были представлены в стенах МАММ — на международной биеннале «Мода и стиль в фотографии-2021» в совместном с известным стилистом и fashion-редактором Вадимом Галагановым проекте.

Сегодня Жукенов считается одним из самых ярких представителей новой волны российских fashion-фотографов и давно обладает индивидуальным почерком. Куратор его выставки Ольга Свиблова подчеркивает, что он работает над съемками как режиссер-постановщик и обладает даром виртуозного стилизатора.

Победу в четвертом гранте Still Art фотографу принес кинематографичный по духу и глубине проект «L’histoire d’un danseur» («История одной танцовщицы»). Фотографии в нем отсылают к образам женщин, которые изменили историю танца XX cтолетия,— Айседоры Дункан, Лои Фуллер и Маты Хари. Роль этих героинь перед камерой Жукенова сыграла реальная танцовщица — ведущая солистка балета Большого театра Мария Виноградова. Ее образ автор преподнес через призму эстетики художника-сюрреалиста и пионера fashion-фотографии Ман Рэя.

По традиции главный приз Still Art включает в себя не только возможность выставить свои работы в авторитетном музее, но также издание на средства фонда книги с широкой ретроспективой работ автора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Гоша Ин, из проекта «The Mud of Fashion», 2024 год Егор Шабанов, из проекта «SATORI», 2024 год Александр Исаков, из проекта «Маски власти», 2024 год Андрей Кирсанов, Катя Правда, из проекта «Conjunction s. str.», 2024 год Женя Филатова, из проекта «Super Juicy Sexy Flowers», 2024 год, цифровая печать Лилия Жилина, зз проекта «Deep Within», 2024 год Следующая фотография 1 / 6 Гоша Ин, из проекта «The Mud of Fashion», 2024 год Егор Шабанов, из проекта «SATORI», 2024 год Александр Исаков, из проекта «Маски власти», 2024 год Андрей Кирсанов, Катя Правда, из проекта «Conjunction s. str.», 2024 год Женя Филатова, из проекта «Super Juicy Sexy Flowers», 2024 год, цифровая печать Лилия Жилина, зз проекта «Deep Within», 2024 год

Впервые за четырехлетнюю историю проекта в MAMM также представлена коллективная экспозиция еще семи лауреатов гранта: Лилии Жилиной, Гоши Ина, Александра Исакова, дуэта Андрея Кирсанова и Кати Правды, Жени Филатовой и Егора Шабанова — обладателей специального приза, хотя в предыдущие годы таковым становился лишь один фотограф. Как гласит пресс-релиз, работы этих фотографов нового поколения «отражают сложные трансформационные процессы кардинальных изменений в индустрии, внедрения в нее новых технологий и формирования иных стандартов». Так или иначе, многие из молодых талантов уже успели заявить о себе, снимая не только собственные арт-проекты, но и обложки музыкальных альбомов, и рекламные кампании для российских и западных модных брендов.

Биеналле «Мода и стиль в фотографии-2025»: выставка «Вне времени» Дамира Жукенова и выставка лауреатов четвертого сезона грантовой программы фонда Still Art, Мультимедиа Арт Музей Москва, Остоженка, 16, до 7 сентября.