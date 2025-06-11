Катамаран «Равелин» начнет возить туристов по фортам Кронштадта с 13 июня

Туристы смогут отправиться в путешествие вокруг фортов Кронштадта на новом катамаране «Равелин» с 13 июня, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на компанию «Нева Тревел».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ОСК Фото: Пресс-служба ОСК

Судно будет отправляться от причала «Остров фортов». Судно можно будет встретить и на Неве — на дневных экскурсиях и вечерних разводках мостов.

«Равелин» – второй из четырех катамаранов проекта «Соммерс», его возвели на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация»). Первым был катамаран «Бастион», он начал выполнять рейсы в 2024 году.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на Средне-Невском судостроительном заводе спустили на воду скоростной пассажирский катамаран «Форт Обручев» проекта «Котлин».

Андрей Маркелов