Катамаран «Равелин» начнет возить туристов по фортам Кронштадта с 13 июня
Туристы смогут отправиться в путешествие вокруг фортов Кронштадта на новом катамаране «Равелин» с 13 июня, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на компанию «Нева Тревел».
Фото: Пресс-служба ОСК
Судно будет отправляться от причала «Остров фортов». Судно можно будет встретить и на Неве — на дневных экскурсиях и вечерних разводках мостов.
«Равелин» – второй из четырех катамаранов проекта «Соммерс», его возвели на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация»). Первым был катамаран «Бастион», он начал выполнять рейсы в 2024 году.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на Средне-Невском судостроительном заводе спустили на воду скоростной пассажирский катамаран «Форт Обручев» проекта «Котлин».