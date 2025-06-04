Жители Черноземья за неделю отдали мошенникам 78,7 млн рублей

За минувшую неделю жители Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областей лишились из-за дистанционных хищений не менее 78,7 млн руб. О подобных случаях в Липецкой и Орловской областях не сообщалось. Это следует из данных региональных управлений МВД.

В Белгородской области зарегистрировали 78 случаев дистанционного мошенничества. Граждане потеряли свыше 35 млн руб., из них 6,5 млн руб. — кредитные средства. От действий злоумышленников пострадала девушка: под видом сотрудников почты ее убедили установить чат-бот в мессенджере и перевести средства на «безопасный» счет.

В Воронежской области ущерб составил 29,1 млн руб. Среди пострадавших — 64-летняя женщина, которой позвонил сотрудник службы по замене домофонов, сообщивший о замене аппарата. Он попросил сказать код из смс для подтверждения заявки.

В Курской области сумма ущерба составила 13,3 млн руб., в Тамбовской — 1,3 млн руб.

На прошлой неделе жители Черноземья отдали аферистам как минимум 34,5 млн руб.

Анна Швечикова