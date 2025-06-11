Футболист Наир Тикнизян переходит из «Локомотива» в сербскую «Црвену Звезду»

Член совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Валерий Филатов заявил, что защитник Наир Тикнизян переходит в сербскую команду «Црвена Звезда». Его слова приводит «Матч ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наир Тикнизян

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Наир Тикнизян

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Пожелаем ему удачи. У него должно получиться в Сербии. Они же играют в Европе, ему там будет немножко интереснее»,— ответил господин Филатов на вопрос, покинет ли футболист «Локомотив».

Наиру Тикнизяну 26 лет. Он представлял «Локомотив» с 2021 года. В этом сезоне защитник провел 33 матча во всех турнирах, в которых отличился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. После матча 29-го тура Российской премьер-лиги против московского ЦСКА Тикнизян выразил недовольство своим положением в клубе и заявил о желании покинуть команду в межсезонье.

Белградская «Црвена Звезда» выступает в сербской Суперлиге. Команда является самым титулованным клубом страны.

Таисия Орлова