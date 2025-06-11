В Краснодаре при температуре в +40 нагрузка на электросети достигает 95%

В Краснодаре в часы максимальной жары с 13:00 до 17:00 по мск нагрузка на электросети достигает 95%. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам заместителя главы краевой столицы Максима Онищенко, в среднем электросети сейчас загружены на 80%, однако в пиковые часы, при температуре около +40 градусов, нагрузка возрастает почти до предела. Власти совместно с энергетиками проводят мониторинг и оперативное реагирование для предотвращения возможных сбоев.

«Надеемся, что прошлогодние сложные аварийные ситуации не повторятся. В случае аварий будем прилагать все совместные усилия для их оперативного устранения»,— подчеркнул господин Онищенко.

Жителей города просят экономно расходовать электричество — в частности, выключать сплит-системы при выходе из дома. С такой рекомендацией выступил заместитель главного инженера филиала «Россети Кубани» Виталий Назин. По его словам, мера позволит частично снизить нагрузку на инфраструктуру.

Сейчас в Краснодаре организовано круглосуточное дежурство шести оперативно-выездных бригад, задействовано 66 единиц техники. При необходимости к устранению последствий аварий могут подключить дополнительные ресурсы из других филиалов.

Согласно прогнозу Краснодарского ЦГМС, на Кубани 12 июня ожидается переменная облачность. Воздух прогреется до +19, а порывы ветра могут достигать 14 м/с. В Краснодаре днем потеплеет до +28 градусов, возможен кратковременный дождь с грозой.

Ранее «Ъ-Кубань», сообщал, что в девяти районах региона сохраняется засуха под озимыми культурами, классифицируемая как опасное агрометеорологическое явление. Установленные показатели свидетельствуют о снижении уровня продуктивной влаги в почве до критических значений, что способно оказать негативное влияние на вегетацию сельскохозяйственных культур и потенциально отразиться на урожайности.

Нурий Бзасежев