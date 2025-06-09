В девяти районах Кубани наблюдается почвенная засуха

Почвенная засуха продолжает сохраняться на части территории Краснодарского края. Согласно данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 8 июня, в хозяйствах Каневского, Ейского, Щербиновского, Староминского, Кущевского, Ленинградского и Крыловского районов зафиксирована засуха под озимыми культурами, классифицируемая как опасное агрометеорологическое явление.

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Ранее, по результатам обследования от 4 июня, аналогичная ситуация была выявлена в Брюховецком и Приморско-Ахтарском районах. Установленные показатели свидетельствуют о снижении уровня продуктивной влаги в почве до критических значений, что способно оказать негативное влияние на вегетацию сельскохозяйственных культур и потенциально отразиться на урожайности.

Специалисты ЦГМС продолжают мониторинг текущей агрометеообстановки в регионе. Подобные климатические условия требуют принятия мер аграрными хозяйствами для минимизации последствий длительного дефицита влаги.

Согласно прогнозу ЦГМС, в понедельник, 9 июня, на Кубани осадков не ожидается, а температура воздуха продолжит расти. Днем по краю и в Краснодаре может потеплеть до +35 градусов, на побережье Черного моря – до +32.

Вячеслав Рыжков