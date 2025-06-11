Анапа и Темрюк получат 1,7 млрд рублей на поддержку отелей после ЧС

Государственная дума РФ одобрила поправки к федеральному бюджету, предусматривающие выделение 1,7 млрд руб. на поддержку туристических организаций в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщает в своемTelegram-канале заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Средства направят на реализацию инвестиционных проектов и предоставление льготных займов для отелей и санаториев, пострадавших от отмен бронирований на весенне-летний сезон после разлива мазута в Черном море.

Ранее Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении поправки, позволяющие госкорпорации «Туризм.РФ» направить неиспользованный бюджетный взнос в свой уставный капитал для поддержки сферы размещения в зоне ЧС.

В апреле 2025 года предприниматели Краснодарского края, пострадавшие от разлива мазута в Керченском проливе, получили право на отсрочку платежей по ряду налогов и страховых взносов. Срок внесения указанных платежей продлен до 25 декабря включительно.

Анна Гречко