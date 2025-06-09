Туризм.РФ может направить 1,7 млрд рублей на поддержку бизнеса Анапы

Госкорпорация Туризм.РФ по решению правительства России может направить неиспользованный взнос из федерального бюджета в свой уставный капитал на поддержку бизнеса Анапы и Темрюкского района. Об этом сообщает ТАСС.

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении проект корректировки федерального бюджета на 2025 год. Изменения касаются исключительно текущего финансового года, параметры 2026–2027 годов остаются без изменений. Рассмотрение документа во втором чтении запланировано на 10 июня.

В частности, предусматривается возможность использования в 2025 году средств в размере до 1,726 млрд руб., ранее перечисленных в уставный капитал АО «Корпорация Туризм.РФ», для финансирования инвестиционных инициатив и предоставления льготных займов туристическим компаниям Анапы и Темрюкского района, пострадавшим после инцидента с разливом мазута и массовой отмены бронирований.

Согласно первой редакции документа, доходы федерального бюджета в 2025 году составят 38,5 трлн руб. (17,4% ВВП) против 40,296 трлн руб. ранее. При этом нефтегазовые поступления прогнозируются на уровне 8,317 трлн руб. (3,7% ВВП), а ненефтегазовые — вырастут на 829,2 млрд руб., до 30,188 трлн руб. (13,6% ВВП), преимущественно за счет роста отдельных налогов и неналоговых поступлений.

Расходы бюджета утверждаются в объеме 42,298 трлн руб. Дефицит ожидается на уровне 3,8 трлн руб., или 1,7% ВВП. Бюджетный прогноз скорректирован: цена нефти заложена на уровне $56 за баррель (против $69,7 ранее), курс доллара — 94,3 руб., инфляция — 7,6% вместо утвержденных 4,5%.

Вячеслав Рыжков