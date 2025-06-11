Сотрудники МВД нашли в доме закладчика из Куттузи более 20 граммов метамфетамина

Полиция 9 июня в ходе реализации оперативной информации задержала 37-летнего жителя деревни Куттузи по подозрению в торговле наркотиками, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По месту проживания задержанного изъяли 16 пакетиков с порошкообразным веществом общей массой более 20 граммов, электронные весы и упаковочный материал. Согласно проведенной экспертизе, в одном из изъятых пакетиков массой 6,19 г содержался метамфетамин.

В результате дальнейших оперативно-следственных мероприятий жителя Ленобласти изобличили в организации сбыта запрещенных веществ через закладки. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 288.1 УК РФ.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что у гражданина без гражданства под Петербургом нашли 25 килограммов мефедрона. Тайник обнаружили в автомобиле Honda Civic, остановленном для проверки.

Андрей Маркелов