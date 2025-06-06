У гражданина без гражданства под Петербургом нашли 25 килограммов мефедрона

Полиция остановила водителя Honda Civic на 676-м километре автодороги М-11 «Нева». В салоне машины обнаружили тайник с 25 килограммами наркотика, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Запрещенные вещества были уложены в 15 свертков. Правоохранители изъяли неизвестный порошок и направили на экспертизу. Она установила, что в брикетах перевозили более 25 килограммов мефедрона.

Сотрудники ведомства задержали 45-летнего уроженца Джамбула (Казахстан, ныне Тараз) без гражданства. После экспертизы возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ. При расследовании полиция установила, что задержанный работает межрегиональным закладчиком, перемещается по стране и делает крупные тайники с запрещенными веществами.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция пресекла деятельность подпольной наркоплантации в Бокситогорском районе Ленобласти.

Татьяна Титаева