Дело братьев Магомедовых пересмотрят в части конфискации

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе обвинительный приговор бывшему совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду Магомедову, а также другим фигурантам. За хищение 11 млрд руб. при исполнении госконтрактов, связанных с различными строительными проектами, они были приговорены Мещанским райсудом Москвы в декабре 2022 года к 19 и 18 годам колонии строгого режима. Через год Мосгорсуд сократил сроки наказания братьям Магомедовым на полгода.

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Рассматривая жалобы защиты, кассационная инстанция не изменила наказание, назначенное фигурантам. Однако в части конфискации имущества решения нижестоящих судов были отменены. Речь идет о долях фигурантов в юрлицах и деньгах, а также недвижимости — нежилых зданиях в Бахчисарайском районе Крыма, зернохранилище площадью 675 кв. м в Севастополе и земельном участке 800 кв. м в Пятигорске. Кассационный суд передал дело в этой части в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Также были внесены небольшие исправления в приговор. Например, в пользу Объединенной зерновой компании, одной из потерпевших сторон в деле, с осужденных солидарно взыскали 613 млн руб.

Ранее к фигурантам дела были удовлетворены иски на сумму более 3,6 млрд руб. У Зиявудина Магомедова конфискованы доли в ГК «Сумма» и компании Fesco.

Мария Локотецкая