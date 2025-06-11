Жители Самарской области хранили более 1 трлн рублей на вкладах и счетах на начало мая

На начало мая текущего года жители Самарской области хранили на вкладах и текущих счетах (без учета средств на счетах эскроу) более 1 трлн руб. — на 25% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает самарское отделение Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В апреле-мае потребительская активность в Самарской области продолжила расти умеренно, наиболее это заметно в сфере услуг. Жители чаще посещали кафе и рестораны, интересовались экскурсиями по туристическим местам, бронировали путевки в санатории и базы отдыха. В ведомстве увеличение посещений общепита связывают с активным открытием летних веранд проведением гастроужинов в различных форматах. Также люди чаще стали заказывать доставку готовых блюд из кафе и ресторанов.

Интерес к крупным покупкам у жителей региона, наоборот, снизился. Одной из причин выступает охлаждение потребительского кредитования. Объем выданных кредитов в апреле снизился на 27% по сравнению с апрелем 2024 года. Люди меньше стали покупать мебель и бытовую технику, что привело к более медленному росту цен на эти товары. Компьютеры и телевизоры немного подешевели. Слабый спрос отмечен также на одежду и обувь.

Руфия Кутляева