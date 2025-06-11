Две парковочные зоны в Краснодаре временно закрыли из-за ремонта теплосетей

В Краснодаре на участке ул. Ставропольской от дома №151/1 до №189 начали ремонт тепловых сетей. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы проводят открытым способом — в зоне парковочных карманов. В связи с обновлением сетей до 11 июля включительно приостановлена работа двух парковочных зон: №1154 и №1257.

Проезжая часть, выезды со дворов и пешеходные переходы останутся открытыми, ограничения на движение автотранспорта не вводятся.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре с 20 июня вводят запрет на остановку и стоянку автомобилей по обеим сторонам Крестьянского переулка. Ограничения будут действовать на участке между улицей им. Митрофана Седина и домом №21. Вдоль трассы установят запрещающие знаки и нанесут соответствующую дорожную разметку.

Анна Гречко