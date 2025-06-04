На Крестьянском переулке в Краснодаре запретят парковку с 20 июня

В Краснодаре с 20 июня вводят запрет на остановку и стоянку автомобилей по обеим сторонам Крестьянского переулка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара

Ограничения будут действовать на участке между улицей им. Митрофана Седина и домом №21. Вдоль дороги установят запрещающие знаки и нанесут соответствующую дорожную разметку.

По информации департамента транспорта Краснодара, решение связано с необходимостью повысить безопасность дорожного движения. Припаркованные автомобили сужают проезжую часть и провоцируют аварийные ситуации. Новые меры, по мнению властей, позволят обеспечить лучший обзор для водителей и повысить пропускную способность улицы.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре планируют изменить правила платных парковок из-за нарушителей. На стоянках без шлагбаумов бесплатный период сократят с 15 до 5 минут. Пять минут также автомобилисты получат для выезда после завершения оплаченного периода.

Нурий Бзасежев