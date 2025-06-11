Курский минздрав: обстрел ВСУ повредил два фельдшерско-акушерских пункта
При недавнем обстреле со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) были повреждены два фельдшерско-акушерских пункта (ФПА) в Курской области. Об этом сообщила врио министра здравоохранения региона Екатерина Письменная. Обстрел произошел ночью, поэтому обошлось без пострадавших, уточнила она.
«В Кудинцевском фельдшерско акушерском пункте Льговской ЦРБ, повреждены окна и крыша. В Марьиновском ФАПе Рыльской ЦРБ, выбило и посекло осколками окна.»,— написала госпожа Письменная в Telegram-канале.
Курское приграничье систематически подвергается обстрелам со стороны ВСУ. 5 июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по многоквартирному и частным домам Рыльска. В результате погибли две женщины. Еще шесть человек получили ранения.