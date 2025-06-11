Сооснователь «Гражданской платформы» помещен под домашний арест в Ярославле

Депутат Ярославской областной думы Михаил Писарец, выступивший в 2012 году одним из основателей партии «Гражданская платформа», помещен под домашний арест. Об этом сообщили в Ярославском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

«Ъ-Ярославль» сообщал, что депутат был задержан по подозрению в мошенничестве. В Ярославском областном суде уточнили, что господину Писарцу предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения депутату. Кировский районный суд Ярославля 11 июня удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Михаила Писарца меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 9 августа 2025 года.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что господин Писарец являлся одним из учредителей партии «Гражданская платформа», возглавлял ее региональный политсовет. Затем вступил в «Единую Россию», от которой избрался сначала в муниципалитет Ярославля, а потом в Ярославскую областную думу. Во время депутатской работы в городском представительном органе возглавил муниципальное АО «Центр».

Следствие пока не комментирует уголовное дело. В случае обвинительного приговора Михаил Писарец должен будет сложить депутатские полномочия.

Антон Голицын