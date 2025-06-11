В Ярославле задержали бывшего соучредителя партии «Гражданская платформа»

В Ярославле задержан депутат областной думы Михаил Писарец, сообщает Yarnews со ссылкой на собственные источники. По данным портала, это произошло во вторник, 10 июня. Против Писарца возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, подробности пока неизвестны. Мера пресечения для задержанного депутата еще не определена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Писарец (в центре) и Михаил Прохоров (справа)

Фото: Анна Соловьева, Коммерсантъ Михаил Писарец (в центре) и Михаил Прохоров (справа)

Фото: Анна Соловьева, Коммерсантъ

Михаилу Писарцу, 48 лет, по образованию юрист. Он известен в Ярославле в первую очередь как политик и бизнесмен. По данным «Спарк-Интерфакс», в 2012 году он являлся одним из соучредителей партии «Гражданская платформа», которая поддержала на выборах мэра Евгения Урлашова, впоследствии осужденного за коррупцию. Михаил Писарец был первым председателем регионального исполкома «Гражданской платформы» до ноября 2014 года, а также являлся адвокатом Урлашова.

В 2017 году господин Писарец избрался в муниципалитет Ярославля уже от «Единой России», а затем стал депутатом областной думы от той же партии. В думе Михаил Писарец занимает пост заместителя председателя комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию.

С марта 2019 года по октябрь 2023-го Михаил Писарец возглавлял принадлежащее мэрии Ярославля АО «Центр» (Центральный рынок). Как депутат входил в советы директоров АО «Вознесенский», АО «Яргортеплоэнерго» и АО «ПАТП-1». Ранее являлся совладельцем нескольких частных предприятий.

Антон Голицын