«Локомотив» подписал контракт с канадским защитником

Ярославский ХК «Локомотив» заключил контракт с 26-летним канадским защитником Маком Холлоуэллом. Об этом сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Соглашение рассчитано на один год. Прошедший сезон игрок провел в составе фарм-клуба «Питтсбург Пингвинс» Американской хоккейной лиги (АХЛ), в котором набрал 31 очко в 56 матчах. Также он выступал в Национальной хоккейной лиге: на его счету шесть матчей.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» официально объявил об уходе главного тренера Игоря Никитина.

Алла Чижова