В Москве суд отказался снимать арест со счетов Владимира Аветисяна

Бенефициар ООО «Средневолжская газовая компания» (СВГК) Владимир Аветисян не смог оспорить арест собственных счетов. Арбитражный суд Москвы отказал известному самарскому бизнесмену в удовлетворении заявления. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В апреле 2025 года стало известно о том, что АО «Роснано» обратилось в суд с иском о принятии обеспечительных мер в отношении бывшего главы корпорации Анатолия Чубайса и семи экс-топ-менеджеров, среди которых значится Владимир Аветисян. Требования истца были частично удовлетворены.

В частности, были арестованы счета и имущество бывших топ-менеджеров в пределах исковых требований в размере 5,6 млрд руб. Кроме Анатолия Чубайса и Владимира Аветисяна обеспечительные меры были приняты в отношении Юрия Удальцова, Олега Киселева, Бориса Подольского, Германа Пихоя, Дмитрия Пимкина и Николая Тычинина. При этом «Роснано» добивается солидарного взыскания убытков на сумму почти 3,9 млрд руб. и $20,4 млн.

Иск связан с проектом создания гибких планшетов Plastic Logic. Заявление касается лиц, которые принимали решение о финансировании разработки.

«Роснано» собиралось запускать завод по производству планшетов в России, но в 2012 году передумало. При этом все инвестиции достались фирмам, зарегистрированным за границей.

Георгий Портнов