Летевший в Петербург лайнер приземлился в Екатеринбурге из-за недомогания пассажира

Рейс S7-5003 авиакомпании S7 Airlines, летевший из Новосибирска в Петербург, 11 июня совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за пассажира, который почувствовал себя плохо, сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По данным издания, медики аэропорта «Кольцово» оказали пострадавшему первую помощь и вызвали скорую. Сейчас пассажир находится в больнице. Самолет вылетит в город на Неве в ближайшее время.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пассажирка рейса Петербург — Якутск получила ожоги ног из-за воспламенившегося пауэрбанка. Девушке оказали медицинскую помощь по прилете.

Андрей Маркелов