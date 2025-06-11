Летевший в Петербург лайнер приземлился в Екатеринбурге из-за недомогания пассажира
Рейс S7-5003 авиакомпании S7 Airlines, летевший из Новосибирска в Петербург, 11 июня совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за пассажира, который почувствовал себя плохо, сообщает «Фонтанка».
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
По данным издания, медики аэропорта «Кольцово» оказали пострадавшему первую помощь и вызвали скорую. Сейчас пассажир находится в больнице. Самолет вылетит в город на Неве в ближайшее время.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пассажирка рейса Петербург — Якутск получила ожоги ног из-за воспламенившегося пауэрбанка. Девушке оказали медицинскую помощь по прилете.