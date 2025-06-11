WP: Трамп отправит нелегальных мигрантов в Гуантанамо

Дональд Трамп уже с этой недели начнет отправлять всех незаконно находящихся на территории США иностранных граждан на военную базу Гуантанамо. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источник в администрации президента. При этом уведомлять правительства других стран о высылке их граждан на Кубу американская администрация не намерена.

База Гуантанамо стала использоваться в качестве тюрьмы для особо опасных преступников с 2002 года. Сначала туда отправлялись люди, осужденные за террористическую деятельность. В январе текущего года Дональд Трамп распорядился использовать объект для размещения в нем нелегальных мигрантов. До сих пор туда отправлялись рейсы с нелегальными мигрантами из Венесуэлы и Мексики, многих из которых американские власти обвиняют в связях с террористическими группировками из этих стран. Но теперь, как сообщает WP, в Гуантанамо будут отправлять граждан всех стран, в том числе союзников США.

В предварительных списках мигрантов для депортации на Кубу числятся тысячи людей. Сотни из них — граждане Великобритании, Италии, Франции, Германии, Ирландии, Бельгии, Нидерландов, Литвы, Польши, Турции и Украины.

Согласно документам, в рамках подготовки к отправке мигрантов будет проведено медицинское обследование 9 тыс. человек, чтобы определить, достаточно ли они здоровы для отправки в Гуантанамо. При этом пока не ясно, сможет ли военная база вообще вместить такое количество новых задержанных, пишет The Washington Post.

Какие тюрьмы кв мире можно было бы открыть вновь — в материале «Ъ» «Острог и ныне там».

Кирилл Сарханянц