«Даже сейчас судьба комментатора может зависеть от одного слова»

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов вспоминает, что позволяли себе в эфире журналисты и какими были последствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Беленький, Коммерсантъ Фото: Александр Беленький, Коммерсантъ

Профессия комментатора стала легендарной еще в СССР. Слухов по поводу того, что позволяли себе в эфире, ходит много. Знаменитая фраза: «Гол, нет, штанга», где вместо «нет», естественно, использовалось крепкое словцо, приписывалась болельщиками Николаю Озерову. Свою рабочую версию этой скандальной истории предложил коллега мэтра Владимир Писаревский. Он рассказал, что мат в эфире с участием Николая Николаевича звучал. Но дело в том, что в Мюнхене, откуда он работал, трибуны находились слишком близко к комментаторской позиции, и советские болельщики после опасного момента не сдержались. Микрофон чувствительный, и злосчастная фраза попала в эфир. Если учесть, что Озеров практически не ругался и был человеком интеллигентным, то это очень похоже на правду, хотя проверить, звучало ли ругательство в эфире или нет, уже невозможно. Запись той трансляции не сохранилась. Впрочем, в СССР для того, чтобы лишиться эфира, комментатору совсем не обязательно было выражаться.

Очень показательная история произошла с Георгием Сурковым. В 1981-м он сухо поздравил сборную страны по хоккею с победой на Кубке Канады в спортивном выпуске новостей, да еще и картинка в сюжете оборвалась до того, как была заброшена решающая шайба. Коллеги Суркова потом рассказывали, что председатель Гостелерадио Сергей Лапин позвонил в редакцию и ледяным тоном спросил у комментатора: «Вы что, не рады победе наших хоккеистов?» «Конечно, рад»,— ответил тот. «А я этого не заметил»,— сказал большой начальник и надолго отстранил Георгия Анатольевича от эфира. Как говорят, его не уволили чудом.

Кстати, в наши дни за некорректные высказывания комментаторы тоже лишаются работы. В прошлом году Владимир Иваницкий во время соревнований по самбо выдал в эфире федерального спортивного телеканала фразу, которую даже можно повторить, а некоторые с этим утверждением согласятся. Он сказал: «Всякие шмары нам не нужны». После этого был уволен, так что даже сейчас судьба комментатора вполне может зависеть от одного слова.

Владимир Осипов