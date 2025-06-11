«Нижегородские автокомпоненты» не смогли оспорить требования Росприроднадзора

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода поддержал позицию нижегородского Росприроднадзора, который привлек ООО «Нижегородские автокомпоненты» к административной ответственности за невыполнение в срок предписаний по устранению экологических нарушений. Предприятие пыталось оспорить законность требований Росприроднадзора и штраф в 130 тыс. руб. за нарушения, выявленные в сентябре 2024 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», в феврале 2025 года внеплановая проверка показала, что 10 из 32 нарушений, зафиксированных на предприятии в сентябре 2024 года, так и не устранены. Юридическое лицо и должностные лица были привлечены к административной ответственности.

В ближайшее время на предприятии будет проведена новая проверка.

Росприроднадзор добивается полного устранения нарушений и приведения деятельности ООО «Нижегородские автокомпоненты» в соответствие с требованиями природоохранного законодательства.

Анастасия Титова