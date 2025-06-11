Гладков: «К 2030 году планируем выйти на 2 трлн рублей ВРП»

В 2024 году валовый региональный продукт Белгородской области составил 1,435 млрд руб. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе сегодняшнего ежегодного отчета перед депутатами областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Мы с вами договорились, что к 2030-му году наша экономическая цель — удвоить валовой региональный продукт до 2 трлн руб. Объем инвестиций в экономику области в 2024 году на четверть превысил плановые показатели»,— сообщил господин Гладков. Он добавил, что видит активность со стороны шебекинских предприятий, которые с учетом помощи из федерального бюджета, показали рост в натуральных показателях в 30% к 2023 году.

«Также несмотря на сложности оперативной обстановки наше промышленное производство росло. Горнодобывающая отрасль добыла почти 100 млрд т руды»,— рассказал глава региона.

В 2023 году в ходе ноябрьской пресс-конференции господин Гладков поделился, что регион планирует выйти к 2026 году на 1,6 трлн руб. по показателю ВРП. Предполагалось, что этому должен помочь запуск особой экономической зоны. В связи с оперативной обстановкой в 2024 году были внесены коррективы: в Белгородской области заработала ранее доступная только присоединенным регионам свободная экономическая зона. Ее резидентами стали как минимум десять предприятий.

По данным Белгородстата, ВРП Белгородской области в 2021 году составлял 1,35 млрд руб., в 2022-м — 1,28 млрд руб., в 2023-м — 1,34 млрд руб.

Анна Швечикова