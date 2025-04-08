Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал о пяти новых резидентах СЭЗ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что действующая в регионе свободная экономическая зона пополнилась пятью новыми резидентами. Речь идет о четырех предприятиях из Шебекинского округа и одном из Валуйского.

Другие пять предприятий уже стали резидентами СЭЗ в начале февраля. Речь идет об ООО «Аллнекс Белгород», ООО «Техногрупп Белгород», ООО «Лимкорм», ООО «ТЛТ-Шебекино», ООО «Радом».

Всего, по оценке Вячеслава Гладкова, в этом статусе заинтересованы более 200 предприятий региона. СЭЗ предполагает льготы по налогам на прибыль и имущество, а также пониженные страховые взносы. Это должно помочь бизнесу снизить издержки, создать дополнительные рабочие места, увеличить производство, предоставить населению приграничья необходимые товары и услуги.

Белгородская область уже подала в федеральное правительство заявку на включение в СЭЗ еще четырех земельных участков. Готовятся документы по семи потенциальным резидентам.

«Главная цель — помочь нашим предприятиям, находящимся в прифронтовой зоне, не только стабильно работать, но и развиваться, несмотря на обстановку»,— подчеркнул Вячеслав Гладков.

СЭЗ в регионе начала действовать по поручению президента с октября прошлого года. Чтобы вступить в нее, компании должны иметь земельные участки и работать в приграничных Белгородском, Борисовском, Волоконовском и Краснояружском районах, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах.

Юрий Голубь