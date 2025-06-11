Поток иностранных туристов на Эльбрус увеличился в два раза

Количество зарубежных отдыхающих на горнолыжном курорте Эльбрус выросло в два раза и достигло допандемийных значений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора АО «Кавказ.РФ» Хасана Тимижева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По словам Хасана Тимижева, основную долю зарубежных гостей составляют европейцы — немцы и итальянцы.

«Это хорошо, что мы, развивая наш туризм, стираем всякие барьеры между людьми, мы можем комфортно между собой общаться, и мы можем наши курорты позиционировать как одни из лучших не только в России, но и в Европе, и в мире»,— отметил руководитель.

Хасан Тимижев подчеркнул важность партнерства государства и бизнеса для развития горнолыжной отрасли. «Развитие горнолыжного туризма без взаимодействия нас, людей, болеющих за эту отрасль, невозможно»,— добавил он.

Николай Аксенов