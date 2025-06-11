В Челябинске возле Торгового центра закроют движение транспорта из-за VK Fest

В районе Торгового центра в Челябинске 14 июня закроют движение на нескольких участках из-за проведения фестиваля VK Fest. В связи с этим также изменятся маршруты общественного транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение закроют с 12:00 до полуночи на участке улицы Братьев Кашириных от Краснознаменной до Кирова; улицы Каслинской от Братьев Кашириных до Труда, а также на улице 8 Марта от Кирова до Каслинской.

Из-за ограничений автобусы №8 и 71 будут объезжать закрытые участки через Краснознаменную и проспект Победы. Автобус №22а с проспекта Ленина направят по улицам Энгельса, Труда и Северо-Крымской.

Ольга Воробьева