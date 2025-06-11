На книжный магазин «Фаланстер» составлен протокол о пропаганде запрещенного ЛГБТ

В Тверской районный суд Москвы поступил протокол по статье о пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено) в отношении книжного магазина «Фаланстер». Юрлицам по указанной статье могут назначить штраф до 1 млн руб. с приостановкой работы на срок до 90 суток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Протокол по ч. 1 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений) поступил в суд 10 июня. В тот же день суд зарегистрировал протокол по статье об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП) в отношении соучредителя магазина Бориса Куприянова. Заседания по обоим протоколам назначены на 18 июля.

26 мая Тверской суд Москвы оштрафовал «Фаланстер» на 80 тыс. руб., а Бориса Куприянова на 40 тыс. руб. за участие в деятельности нежелательной организации. Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что магазин оштрафовали из-за продажи двух книг белорусского активиста Игоря Олиневича, изданных при поддержке Федерации анархического черного креста (ABCF), признанной в России нежелательной.

Аналогичный протокол 22 мая составили в отношении директора петербургского книжного магазина «Подписные издания» Елены Орловой. За день до этого Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал «Подписные» на 800 тыс. руб. по протоколу о пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено). Поводом стала продажа трех книг Ad Marginem — «О женщинах» и «Против интерпретации и другие эссе» Сьюзен Зонтаг, а также книги «Тело каждого» Оливии Лэнг.

Полина Мотызлевская